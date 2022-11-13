Вашингтон, 13 ноября, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Прошение об отставке от главы службы таможенного и пограничного контроля Кристофера Магнуса принял президент США Джозеф Байден. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

Ken Lund Пропускной пункт на границе с Мексикой. США

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сказано, что американский лидер принял отставку Кристофера Магнуса, главы службы таможенного и пограничного контроля. Отмечается, что президент Байден выражает благодарность Магнусу за его работу и желает ему всего наилучшего.

Магнус занимал свой пост меньше года, а 12 ноября он заявил, что глава министерства внутренней безопасности США требует от него уйти в отставку на фоне наплыва мигрантов на границе с Мексикой и учащения случаев нелегального пересечения южной границы страны. Сам Магнус указал, что намерен продолжать работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об уверенности президента США Байдена во всех, кого он назначил на различные государственные посты, включая главу управления таможенной и пограничной службы Магнуса.