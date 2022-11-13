Горловка, ДНР, , 04:45 — REGNUM Ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS обстреляли киевские боевики населённый пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Обстрел Центрально-городского района города Горловка был зафиксирован в 01:05 мск. Киевские боевики выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS со стороны населённого пункта Константиновка.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики Киева обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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