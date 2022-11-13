Париж, , 04:15 — REGNUM Более 140 мигрантов были спасены морскими службами Франции в проливе Ла-Манш при попытке на лодках нелегально попасть в Великобританию. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря.

Мигранты

Первая информация о лодке с людьми, терпящей бедствие, поступило вечером 11 ноября в региональный операционный центр мониторинга и спасения на мысе Гри-Не. По итогам спасательной операции из воды были извлечены 40 мигрантов.

Утром 12 ноября были обнаружены ещё две лодки, с одной были спасены 50 человек, с другой — 52 человека. Все терпящие бедствие мигранты были доставлены в порт Кале, где их передали в руки пограничной полиции.

Проблема нелегалов, вот уже несколько лет на надувных или самодельных лодках пересекающих проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, чтобы достичь Великобритании, очень остро стоит последние несколько лет перед властями Франции и Великобритании. При этом, несмотря на все предпринимаемые усилия, число мигрантов постоянно растёт.

По данным пограничной службы Великобритании, в этом году может быть установлен новый рекорд по количеству мигрантов, пытающихся нелегально добраться до Соединённого Королевства. По данным британских служб, прошлом, 2021 году, через проливы в Великобританию добрались более 28 тыс. человек, а с начала текущего года из Франции до берегов Великобритании добрались более 25 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна в ходе двусторонней встречи заявили о «неотложности» решения проблемы всех форм нелегальной миграции,

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