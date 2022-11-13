Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Попытки влиять на внешнюю политику США, используя как легальные, так и нелегальные методы осуществляли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в течение долгого времени. Об этом 12 ноября сообщает газета The Washington Post.

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Уточняется, что разведка США составила подробный отчёт, в котором описаны попытки манипулировать американской политической системой со стороны ОАЭ. В частности, утверждается, что Эмираты использовали уязвимости в системе управления и им удалось охватывать в течение длительного времени несколько американских администраций.

По данным разведки, система США оказалась зависима от взносов на избирательные кампании, а также восприимчива к лоббистам, чем и воспользовались ОАЭ. При этом подчёркивается, что некоторые способы влияния на политическую систему США, а также на другие виды деятельности стали обычной практикой из-за особенностей законодательства в части защиты от иностранного вмешательства.

Отмечается, что необычность доклада служб разведки в том, что речь идёт о попытках вмешаться в политическую жизнь США со стороны дружественного государства. При этом подчёркивается, что некоторые операции ОАЭ, описанные в документе, «больше напоминали шпионаж».

По данным минюста США, на лоббистскую деятельность ОАЭ потратили более $154 млн, и ещё сотни миллионов были истрачены на пожертвования университетам и экспертным советам. Многие из получивших пожертвование публиковали доклады, где содержались выводы, важные и благоприятные для ОАЭ.

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