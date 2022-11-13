Киев, , 03:11 — REGNUM Переговоры между Киевом и Москвой могут состояться во второй половине 2023 года. Такое заявление сделал представитель киевского режима Давид Арахамия в эфире телемарафона на киевском телевидении.

Давид Арахамия President.gov.ua

Как пояснил Арахамия, переговоры станут возможны, когда начнут работать электоральные циклы в России и в США. По мнению Арахамии, во второй половине 2023 года, после того, так президентская гонка начнётся и в США, могут состояться новые переговоры между Москвой и Киевом.

Напомним, Арахамия был главой киевской делегации на мирных переговорах с Россией весной текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США рассчитывают на начало переговоров по ситуации на территории б. УССР между Москвой и Киевом. Однако при этом подчёркивается, что условия для диалога должен определять Владимир Зеленский.

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