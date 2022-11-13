Лондон, , 02:38 — REGNUM Рецессия в Великобритании была спровоцирована общемировой ситуацией, которую создала Россия. Такое заявление сделал глава минфина королевства Джереми Хант в своём интервью, опубликованном 12 ноября изданием The Sunday Times.

Джереми Хант UK Government

По мнению Ханта, стабильность в Великобритании пошатнулась из-за спецоперации России на территории б. УССР.

«Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», — пояснил глава британского минфина.

По предварительным данным, ВВП Великобритании по итогам третьего квартала текущего года сократился на 0,2%. Сокращение этого показателя и в четвёртом квартале будет основанием для официального утверждения о том, что страна вошла в период рецессии. Годовой показатель инфляции при этом составил 10% и продолжает расти. Банк Англии ожидает, что, согласно прогнозам, рецессия в стране продлится два года и будет самой продолжительной за вековой период ведения экономической статистики.

Сам Хант признал высокую вероятность того, прогноз Банка Англии подтвердится.

«Вопрос сейчас не в том, входим ли мы в период рецессии, а в том, что можно сделать, чтобы падение оказалось небольшим и как можно менее продолжительным», — уточнил Хант.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что промышленность Великобритании не в сможет помешать сползанию страны в рецессию.

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