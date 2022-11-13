Лондон, , 01:42 — REGNUM Британский гитарист и один из основателей группы The Clash Кит Левен ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Об этом 12 ноября сообщает издание Guardian.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

Уточняется, что музыкант скончался 11 ноября после продолжительной болезни у себя дома в Норфолке. Как сообщил друг Левена, писатель Адам Хаммонд, музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания.

«Он стремился создать новую парадигму в музыке. Его игра на гитаре в течение девяти минут Theme, первого трека на первом альбоме Public Image Ltd., определила, какой должна быть альтернативная музыка», — сказал Хаммонд.

Напомним, Левен был одним из основателей группы The Clash и участником музыкального коллектива Public Image Ltd, который собрался после распада панк-рок группы Sex Pistols.

Группа Public Image Ltd. была основана Левиным вместе с Джоном Лайдоном и Джа Уобблом. Альбом коллектива Metal Box стал классикой пост-панка. С группой Левин проработал до 1983 года.

По словам писателя Хаммонда, Левина можно причислить к плеяде «самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен».