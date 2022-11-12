Санкт-Петербург, 13 ноября, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Пожар произошёл в Вениаминовской церкви, которая находится в посёлке городского типа Янино-1 Ленинградской области. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Dave Hogg Пожар

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 22:40 мск. Площадь горения составила 88 кв. метров. В борьбе с огнём были задействованы 12 человек и три единицы техники.

В 22:50 мск пожар удалось локализовать. Отмечается, что из церкви вынесли повреждённые огнём иконы, часть из них уже не подлежит восстановлению.

Информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Уточняется, что ситуацию с пожаром в Вениаминовской церкви взяла под контроль Всеволожская городская прокуратура.