Киев, 13 ноября, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах бывшей УССР, включая Киев и Киевскую область. Об этом 13 ноября свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях б. УССР. Также тревога объявлена в части Запорожской области, находящейся под оккупацией киевского режима.

Власти Киева и регионов призвали жителей проследовать в укрытия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена на всей территории бывшей УССР.