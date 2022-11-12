Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Первое судно для перевозки удобрений из России в страны Африки было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Такое заявление сделал глава ВПП Дэвид Бизли на своей странице в Twitter.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

Как уточнил Бизли, ВПП зафрахтовала первое из множества судов, которые будут задействованы в перевозке критически важных российских удобрений в страны Африки.

Получение разрешения на погрузку благотворительной партии удобрений на судно ВПП подтвердили «Уралхим» и «Уралкалий». Партию объёмом 20 тыс. тонн сложных удобрений отправят в течение недели начиная с 21 ноября в Малави через Мозамбик.

В свою очередь, «Уралхим» подтвердил намерение поставить развивающимся странам 260 тыс. тонн сложных удобрений на благотворительной основе. Удобрения будут предоставлены бесплатно, компания возьмёт на себя также расходы по погрузке, страховке и транспортировке груза.