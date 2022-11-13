Москва, , 19:48 — REGNUM Заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина о том, что Российская Федерации не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает Организацию Объединенных Наций (ООН) принять меры, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы не удовлетворены тем, как выполняется этот меморандум, и настойчиво подчеркиваем необходимость ускорения принятия всех мер, в первую очередь секретариатом ООН и ооновскими представителями, с тем чтобы реальный доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки был обеспечен», — заявил дипломат.

«Нас типа что, опять кинули?!» — возмущён Александр А.

Многие пользователи считают, что выполнение обязательств России по «зерновой сделке» напрямую зависит от того, как исполняются обязательства со стороны других государства. Граждане считают, что Москва достаточно работала себе в ущерб, чтобы продолжать заниматься спонсорством недружественных стран.

«Если нет российского экспорта, то нет никакого смысла в сделках», — считает Виталий С.

«Пускай сначала выпустят все наши корабли с удобрением и зерном, и только потом мы продлим сделку», — требует Наталия Г.

«Всё зависит от того, как первая сделка завершится, а там можно уже и про продление думать», — отметила Елена И.

Некоторые комментаторы отмечают, что невыполнение своих обязательства делает Запад виновником надвигающегося на мир продовольственного кризиса.

«Если не хотят спешить выпускать наши корабли, то пускай без хлеба сидят», — указывает Василий П.

«Запад сам же этот продовольственный кризис начал, нарушив обещание, данное Москве. Теперь история повторяется. Наобещали с три короба, а теперь ничего не выполняют. А кто страдать теперь будет? Страны, в которых голод. Вот тебе и забота со стороны богатых европейцев», — пишет Антон Ф.

Нашлись и те, кто считает, что только жёсткая и непоколебимая позиция России заставит весь мир считаться с нами.

Напомним, 12 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил по итогам состоявшейся встречи в Женеве о том, что Российская Федерации не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает Организацию Объединенных Наций принять меры.