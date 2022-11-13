Берлин, , 14:26 — REGNUM Демонстрация в Берлине представителей левого объединения Umverteilen («Распределение»), которые выступают против поставок оружия киевскому неонацистскому режиму и роста цен на энергоносители, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

В своём анонсе объединение подчеркнули, что протест связан с несогласием огромного числа граждан Германии политикой своих властей, которые привели экономику страны к небывалому росту цен на продовольствие и энергоносители. При этом руководство ФРГ позволяет себе тратить миллиарды евро на поставки вооружения киевского неонацистскому режим, хотя эти средства следует направить на покрытие инфляции в качестве помощи собственному населению.

«Немцы стали о чем-то догадываться», — подметил Антон К.

Многие пользователи отметили, что у демонстрантов крайне разумные требования и претензии к нынешней власти ФРГ. Граждане отметили, что, глядя на современных европейских политиков, невольно задаёшься вопросом: из какого инкубатора их достали? Поскольку среди населения, куда как чаще встречаются умные и разумные граждане, нежели в высоких кабинетах власти.

«Народ Германии куда умнее своих политиков», — считает Мирослав С.

«Неужели они начали вспоминать историю своих предков и поняли, что поддержка нацистов — не лучшее, что они могут сделать?» — задаётся вопросом Глеб М.

«В Германии население сильно недовольно повышением цен фактически на всё и дальнейшей поддержкой Киева оружием. По факту власти только себе сами и вредят», — поделилась своим мнением Ангелина М.

Некоторые комментаторы отмечают, что с приходом к власти правительства Шольца у простых немцев ещё сохранялась хоть какая-то надежда на светлое будущее, но, к сожалению, настал момент, когда большинство окончательно разочаровалось в своих правителях.

«Немцам вместо сосисок подсунули ливерную колбасу. Конечно, они в шоке», — отметил Никита А.

«Всё они неправильно делают — бастовать нужно у американского посольства. Это США энергокризис в Европе создают, как и конфликт на [территории бывш. УССР]», — указывает Юля Г.

«Берлин — очередной штат Америки. Своего мнения немцы не имеют, как и вся слабая Европа. Прошло время великих европейских лидеров», — считает Андрей К.

Часть людей поблагодарила неравнодушных немцев, которые видят источник всех проблем, как для Германии, так и для мира в целом.

«Спасибо всем, кто это делает. Спасибо за то, что они против и показывают, что не только нагнанные марши за нацизм могут устраивать», — пишет Олеся Б.

«Спасибо хоть кому-то адекватному, кто понимает, что нельзя поставлять оружие нацикам», — написала Инна Н.

Нашлись и те, кто уверен, что этой зимой в Европе протестов будет очень много, а значит, европейские народы будут ещё более ожесточённо бороться за свои права.

«А зима вообще приходить в Европу собирается или нет?» — интересуется Ирина Я.

«Немцам стоит спасибо сказать матери-природе, что зима у них запаздывает. Скоро каюк полный будет и вот тогда-то и начнутся настоящие протесты», — считает Ирина Я.

Напомним, 12 ноября издание Tagesspiegel сообщило о том, что в Берлине проходит демонстрация представителей левого объединения Umverteilen («Распределение»), которые выступают против поставок оружия киевскому неонацистскому режиму и роста цен на энергоносители.