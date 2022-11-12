Бразилиа, 12 ноября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Британский пилот команды Mercedes Джордж Расселл выиграл спринтерскую гонку Гран-при Бразилии.

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Двадцать первый этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» проходят на автодроме «Интерлагос».

Вторым финишировал испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс — младший. Третьим стал представитель Великобритании Льюис Хэмилтон (Mercedes).

Спринтерская гонка является квалификацией к основной гонке.