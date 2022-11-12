Херсон, 12 ноября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Херсон остается административным центром Херсонской области, решения о его переносе в Геническ не принималось, сообщили 12 ноября в военно-гражданской администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — сообщили в областной администрации.

Там уточнили, что Геническ является одним из нескольких муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона.