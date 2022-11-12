Донецк, 12 ноября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. При подрыве на мине ПФМ-1 «Лепесток» в Донецке, заброшенной боевиками ВСУ, получил ранение мужчина. Об этом 12 ноября сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Штаб территориальной обороны ДНР ПФМ-1 «Лепесток»

Инцидент произошел в Куйбышевском районе города.

«По улице Маршала Жукова мирный житель получил ранение на сброшенной ранее… боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк из артиллерии и БМ-21 «Град».