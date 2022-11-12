Вашингтон, , 23:12 — REGNUM В случае, если конгресс США не поддержит очередное повышение потолка госдолга страны, это создаст гигантскую угрозу для финансовой системы Соединенных Штатов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если не сделать это (поднять потолок госдолга), то это станет гигантской угрозой для страны. И совершенно безответственно ставить под угрозу кредитный рейтинг Америки и функционирование наиболее важного финансового рынка», — цитирует ее Reuters.

Таким образом она прокомментировала ситуацию, при которой контроль над верхней и нижней палатами конгресса по итогам промежуточных выборов может достаться двум разным партиям.

Как сообщало ИА REGNUM, валовой государственный долг США впервые в истории превысил $31 триллион, что ставит Вашингтон в невыгодное положение в тот самый момент, когда долгосрочная финансовая картина страны и так омрачена растущими процентными ставкам.

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