Баку, 12 ноября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном нужно демонстрировать нейтральный подход. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Алиев отметил важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Азербайджана довел до внимания Макрона, что обнародованные недавно заявления представителей Армении противоречат нормализации отношений между двумя странами.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября в пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что глава Франции Эммануэль Макрон и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор.