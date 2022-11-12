Вашингтон, 12 ноября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Супруга Мэтью МакКонахи Камила Алвес рассказала поклонникам, из-за чего она травмировала шею. Публикацию модель и дизайнер опубликовала 12 ноября на своей странице в соцсети.

(сс) All-Pro Reels Мэтью МакКонахи

В посте она разместила фотографию, на которой она запечатлена с шейным бандажем. «Я в порядке, но… Не падайте, люди… не падайте… Дамы, придерживайте свои длинные платья или потеряете равновесие, когда спускаетесь по лестнице», — написала Алвес.

Жена МакКонахи пояснила, что в описанной ситуации ткань её брюк обмотала ботинок, из-за чего она «полетела вниз». «Глупое падение, перешедшее в не такую простую ситуацию с шеей, предстоит долгое восстановление…» — отметила Алвес.

Напомним, Мэтью МакКонахи и Камила Алвес официально зарегистрировали отношения в июне 2012 года, стоит отметить, что к тому моменту они уже встречались пять лет, у них родилось двое детей. Третьего ребёнка Алвес родила в декабре 2012 года.