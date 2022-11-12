На саммите G20 решили отказаться от традиционного общего фото
Джакарта, 12 ноября, 2022, 22:53 — ИА Регнум. В Индонезии отказались от традиции делать общую фотографию на саммите G20 из-за разногласий между его участниками, пишет газета Independent.
G20.org
G20
«Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20», — пишет газета.
Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за геополитической напряженности вокруг ситуации на территории б. УССР.