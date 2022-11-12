Джакарта, 12 ноября, 2022, 22:53 — ИА Регнум. В Индонезии отказались от традиции делать общую фотографию на саммите G20 из-за разногласий между его участниками, пишет газета Independent.

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«Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20», — пишет газета.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за геополитической напряженности вокруг ситуации на территории б. УССР.