Москва, 12 ноября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом 12 ноября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

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«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В провинции Идлиб — четыре обстрела, в провинции Латакия — один обстрел», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о ликвидации 24 членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Дераа (Сирия) сообщил 11 ноября журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

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