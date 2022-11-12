Москва, 12 ноября, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» на своем поле уступил столичному «Спартаку» в матче семнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 12 ноября на «РЖД Арене» в Москве, завершилась со счетом 1:2.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Квинси Промес (пенальти) и Данил Пруцев. У хозяев поля мяч забил Вильсон Изидор.

Отметим, что московский «Спартак», набравший 36 очков после семнадцати матчей, находится на втором месте в турнирной таблице. «Локомотив», завоевавший 13 балов, располагается на 14-й строчке.