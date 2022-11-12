Баку, 12 ноября, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения ВС Армении об обстреле армянских позиций на границе. Об этом говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Азербайджан

«Распространенная минобороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям противоположной стороны 12 ноября с 18:00 до 19:00 (17:00-18:00 мск) не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Баку категорически опровергает распространенную информацию.

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