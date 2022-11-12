Киев, 12 ноября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. На территории Донбасса происходят ежедневные невероятно «жестокие» бои. Об этом голословно заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в видеобращении, обнародованном в Telegram-канале.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По его словам, атаки Вооруженных сил (ВС) России в регионе якобы можно назвать «адом».

Напомним, 12 ноября боевики ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов в Донбассе. В частности, по данным представительства ДНР в СЦКК, Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Кременец и Яковлевка были обстреляны из артиллерии и БМ-21 «Град».