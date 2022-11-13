Анкара, , 14:51 — REGNUM Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган о том, что он намерен переговорить с главарём киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским, чтобы узнать позицию Киева по мирным переговорам с Москвой, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы также переговорим с Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело, мы, конечно, узнаем их мнение. И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру», — заявил турецкий лидер.

Многие пользователи тут же припомнили Эрдогану закон, принятый киевским режимом, согласно которому Киев не может вести диалог с российским президентом Российской Федерации, а значит, переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского не могут произойти даже чисто по юридическим причинам.

«Зеленский уже на законодательном уровне постановил, что не будет разговаривать с Путиным. Без толку, мирную карту не разыграть», — уверен Алексей П.

«Что там выяснять? Зеленский уже обозначил позицию. К переговорам он не готов», — написал Rich B.

Некоторые комментаторы считают, что к миру, конечно, стремиться нужно, но разговаривать о мире необходимо с кукловодами киевского режима, а не с марионетками, которыми манипулирует рука Вашингтона.

«Зеленский — марионеточная кукла. О чём вообще может быть с ним диалог, если он сегодня есть, а завтра поставят кого-то другого, если вдруг станет неугоден. Смешно говорить о разговоре с наркоманом», — поделился своим мнением Андрей К.

«А что говорить-то с Зеленским? Все давно понимают, что он ничего не решает, и планы строит очевидно не он. Конечно, может с Эрдоганом он будет откровеннее себя вести, но всё же. Мы бы были рады, если бы киевский режим в адекватном состоянии вышел на диалог, но всё же терзают смутные сомнения, что это в принципе возможно», — отметил Глеб М.

«Да не с Зеленским, а с ЕС и США надо говорить. Зеленский ничего не решает, он всего лишь марионетка», — уверена Лиана К.

Часть людей полагает, что Эрдоган то и дело мельтешит, навязывая России переговоры с киевскими нацистами, при этом остаётся непонятным, какую выгоду для себя президент Турции хочет из всего из этого извлечь. Граждане подозревают, что турецкая сторона работает в качестве посредника между Москвой и Киевом лишь для того, чтобы создать видимость своего дружественного отношения, выискивая при этом для себя возможности ударить Россию в спину.

«Эрдоган трижды втыкал нам нож в спину. Этому хитрому лису нужна от нас только выгода», — считает Анатолий Н.

«Турция — страна НАТО, нам в России не стоит об этом забывать. Сейчас [на территории бывш. УССР] НАТО ведёт с нами войну. Нам Эрдоган не друг», — поделился своим мнением Денис М.

Напомним, 12 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолёте по возвращении из Узбекистана о том, что намерен переговорить с главарём киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским, чтобы узнать позицию Киева по мирным переговорам с Москвой.