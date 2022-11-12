Берлин, , 21:47 — REGNUM В полиции Берлина начали расследование в отношении сотрудника, который неоднократно высказывался в поддержку России, имея доступ к секретной информации. Об этом пишет Die Welt.

Полиция Германии Montecruz Foto

Отмечается, что мужчина служил в подразделении полиции, которое занимается политически преступлениями.

При этом сообщается, что мужчина не скрывал своих убеждений и посещал в 2015 году республики Донбасса, поставляя им гуманитарную помощь.

Кроме того, пишет издание, сотрудник полиции присутствовал на параде на Красной площади по случаю 70-й годовщины Победы.