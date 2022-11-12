Луганск, , 21:33 — REGNUM Информацию о пытках боевиками ВСУ военных из Луганской Народной Республики передадут представителям Международного Комитета Красного Креста, сообщила 12 ноября уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Миссия Красного Креста Ammo.com

«Естественно, и фотоматериалы, и вся информация будет направлена для принятия мер реагирования (в МККК), поскольку Международный Красный Крест в том числе и, наверное, в первую очередь, обязан следить за исполнением сторонами конфликта правил, установленных соответствующими конвенциями», — сказала она РИА Новости.

Сердюкова добавила, что такие действия ВСУ к пленным являются нарушением Женевской конвенции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обстоятельства ещё ряда преступлений против мирных жителей, которые были совершены киевскими боевиками в марте–апреле 2022 года, установили российские следователи.

Читайте также: СК РФ установил новые факты преступлений ВСУ против мирных жителей