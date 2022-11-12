Луганск, 12 ноября 2022, 21:33 — REGNUM Информацию о пытках боевиками ВСУ военных из Луганской Народной Республики передадут представителям Международного Комитета Красного Креста, сообщила 12 ноября уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Сердюкова добавила, что такие действия ВСУ к пленным являются нарушением Женевской конвенции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обстоятельства ещё ряда преступлений против мирных жителей, которые были совершены киевскими боевиками в марте–апреле 2022 года, установили российские следователи.
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