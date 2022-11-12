Париж, , 21:20 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Макрон сообщил своему коллеге из Азербайджана, что Париж готов поддерживать процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном для «установления мира».

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите Организации тюркских государств в узбекистанском Самарканде заявил, что Армения ведет агрессивную политику.