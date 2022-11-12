Вашингтон, 12 ноября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Экономическая ситуация в странах ЕС продолжает ухудшаться. Об этом, как пишет Bloomberg, свидетельствуют новые прогнозы Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Отмечается, что высокие цены на энергоносители и снижение покупательной способности создают благоприятные условия для рецессии.

«Ожидается, что в условиях повышенной неопределённости, высоких цен на энергоносители, снижения покупательной способности населения… и ужесточения условий финансирования ЕС, еврозона и большинство экономик стран-членов впадут в рецессию… Усиление ценового давления сместит пик инфляции на конец года», — приводит выдержку из доклада ЕК ИноТВ.

При этом сообщается, что экономика Германии пострадает сильнее, чем остальные участники еврозоны.