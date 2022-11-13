Берлин, , 08:23 — REGNUM Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что доводы критиков не убедили его отказаться от диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Я не позволил никакой критике помешать общению с президентом России, проходившему зачастую в виде долгих разговоров по телефону», — пояснил Шольц.

Канцлер ФРГ всеми силами пытается убедить окружающих в том, что его якобы стремление к диалогу с российским президентом оборачивается для него ужасными испытаниями. Попытка Шольца выставить себя в качестве героя, который стремится к установлению мира, не засчитывается, поскольку из раза в раз его общение с Путиным оборачивается для России со стороны Германии ворохом упрёков и требований уступить. Взамен же нам предлагается лишь почувствовать вкус сомнительных надежд на то, что всё каким-то чудесным образом вернётся к исходной точке, предшествующей началу противостояния, будто бы ничего и не было.

«Как можно о чём-то договариваться с тем, кто привык слушать только себя?» — спрашивает Серёга М.

Многие пользователи уверены, что Шольц ни коим образом не способен заставить России сойти с намеченного пути. Канцлеру Германии попросту нечего предложить нам, кроме оскорблений, претензий и односторонних требований.

«Россия уже пыталась договориться с Европой. Путин уже мозоли от телефона натёр из-за бесконечных звонков, то Макрона, то Шольца. А что толку, если нам ставят только ультиматумы? Запад привык приказывать», — отметил Александр В.

Некоторые комментаторы уверены, что Путину не нужен диалог с Шольцем, а вот самому Шольцу эти разговоры нужны, как воздух, поскольку его страна скатывается на задворки Европы.

«Шольц понятен! Как бы наладить бизнес с Россией, не потеряв лицо перед Евросоюзом. Шольц понимает, что Германия теряет лидерство в Европе», — считает Нина Р.

«Шольц не хочет назвать виновника подрыва «Северных потоков»? Нет? Страшно? Так а какой тогда смысл нам вообще вести диалог с жалкими марионетками США?» — спрашивает Антон Ф.

«Шольц должен быть нерукопожатным. В России ему делать нечего. Германия снова воюет против России в качестве основного союзника нацистского Киева», — поделилась своим мнением Татьяна С.

Часть людей полагает, что Путин более охотно садился бы с Шольцем за стол переговоров, не поставляй Германия вооружение киевского неонацистскому режиму.

«Я вообще не понимаю, о чём можно разговаривать с Германией, кроме как пригрозить ей за поставки вооружения на [территорию бывш. УССР] чем-нибудь серьёзным», — пишет Алексей И.

«Какая уж тут дипломатия, если Киев накачивают оружием для ударов по нашей территории? Без этого, кризис бы закончился за неделю. Но Запад платит бандеровским чиновникам большие деньги», — отметила Юля Г.

«С такими, как Шольц, разговора быть не может, пока он не прекратит спонсировать нацизм», — указывает Маргарита М.

Напомним, 12 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью RDN о том, что доводы критиков не убедили его отказаться от диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.