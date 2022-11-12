Гельзенкирхен, Германия, , 20:59 — REGNUM 12 ноября в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» футбольный клуб «Шальке-04» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

На матч назначена бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Марко Ахмюллер и Томас Горняк. Резервный арбитр — Гвидо Винкманн.

Стартовые составы команд:

«Шальке-04»: Александер Шволов, Мая Есида, Седрик Брюннер, Тобиас Мор, Хеннинг Матричиани, Том Краусс, Мариус Бюльтер, Кенан Караман, Доминик Дрекслер, Алекс Крал, Симон Теродде.

Главный тренер: Томас Рейс.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Люка Эрнандес, Серж Гнабри, Леон Горецка, Лерой Сане, Кингсли Коман, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг.

Главный тренер: Юлиан Шупо-Мотинг.