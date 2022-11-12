Ереван, 12 ноября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе. Об этом 12 ноября сообщили в министерстве обороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Двенадцатого ноября, с 18:00 до 19:00 (17:00 — 18:00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы», — сообщили в министерстве.

По состоянию на 19:30 мск ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, уточнили в ведомстве.