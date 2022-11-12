Москва, 12 ноября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. 36-летний голкипер московского «Локомотива» и сборной России Гильерме выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом 12 ноября сообщил исполняющий обязанности главного тренера «железнодорожников» Андрей Федоров.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гильерме Маринато

В текущем сезоне Маринато Гильерме, проиграв конкуренцию за место в стартовом составе Даниилу Худякову, принял участие лишь в пяти матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей. Два раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Действующее соглашение Гильерме с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 36-летнего футболиста в 800 тысяч евро.