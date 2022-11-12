Москва, 12 ноября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов заявил о возможности создания глобального санитарного щита для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения. Об этом Силуанов заявил в ходе выступления на встрече министров финансов и здравоохранения стран G20.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

Так, министр поделился с участниками встречи опытом создания в России системы быстрого реагирования на пандемии в рамках проекта «Санитарный щит».

Проект предполагает разработку системы оперативной диагностики инфекционных заболеваний, а также ускоренной разработки тест-систем и вакцин при возникновении новых эпидугроз.

«Полагаем, что аналогичный санитарный щит мог бы быть построен на глобальном уровне», — заявил Силуанов.