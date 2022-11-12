Москва, 12 ноября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Ирана Ибрагим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Как говорится в сообщении, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы «двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу».

Отмечается, что контакты между соответствующими ведомствами России и Ирана будут активизированы.