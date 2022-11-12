Ливерпуль, Великобритания, 12 ноября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. 12 ноября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Саутгемптоном» со счетом 3:1.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Забитыми мячами в составе «мерсисайдцев» отметились Роберто Фирмино (6’ Эндрю Робертсон) и Дарвин Нуньес (21’ Харви Эллиотт, 42’ Эндрю Робертсон). Единственный гол «святых» на 9-й минуте встречи забил Чи Адамс после передачи Джеймса Уорд-Прауза.

Статистика матча («Ливерпуль»/ «Саутгемптон»)

Удары 15/9

Удары в створ 7/5

Владение 60%/40%

Угловые 6/0

Нарушения 8/8

Составы команд:

«Ливерпуль»: Бекер, Гомес, ван Дейк, Роебртсон (Цимикас, 86’), Александер-Арнольд (Филлипс, 87’), Фабиньо, Алькантара, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 75’), Эллиотт (Милнер, 68’), Салах, Нуньес (Карвалью, 87’).

«Саутгемптон»: Базуну, Чалета-Цар, Перро, Салису, Эльюнусси, Белла-Котчап (Войнович, 72’), Уорд-Прауз, Армстронг (Уолкотт, 59’), Лавиа (Арибо, 82’), Армстронг (Эдойзе, 59’), Адамс.

«Ливерпуль», одержав шестую победу в сезоне и набрав 22 очка, поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» с 12 очками остался на предпоследней 19-й позиции.