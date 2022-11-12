Вашингтон, 12 ноября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Госсекретарь повторил, что время и содержание любых переговоров остаются решением [Киева]», — сказал он на встрече с главой так называемого МИД киевского террористического режима Дмитрием Кулебой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба потребовал от членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пытаться давить на Россию в вопросе «зерновой сделки».

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