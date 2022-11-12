Донецк, 12 ноября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Самое современное российское вооружение начнет поступать в зону специальной военной операции на территории бывшей УССР в ближайшие месяцы. Об этом 12 ноября сообщил бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

По его словам, самые современные технологии надо применять на поле боя.

«Ожидаем, что… оборонно-промышленный комплекс России поставит и в Вооруженные силы (ВС) РФ, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу», — отметил он.

Рогозин добавил, что нужно просто выдержать этот некий период раскачки.

Напомним, ранее бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который находится в зоне СВО с группой военных советников, заявил, что не сомневается в победе ВС РФ в спецоперации по денацификации на территории б. УССР.