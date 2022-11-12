Москва, , 19:56 — REGNUM В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом 12 ноября сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«По прогнозам синоптиков, до утра 13 ноября (в Москве) возможен сильный ветер, его порывы могут достигать 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям столицы следует не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что на предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье объявлен повышенный жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.