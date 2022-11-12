Бремен, Германия, , 19:56 — REGNUM 12 ноября в Бремене на стадионе «Везерштадион» футбольный клуб «Вердер» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 потерпел поражение от «Ред Булл Лейпцига». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Андре Силва (13’ Эмиль Форсберг) и Ксавер Шлагер (71’ Андре Силва). Единственный гол хозяев на 56-й минуте встречи забил 33-летний немецкий хавбек Крисчен Гросс после передачи Романо Шмида.

Составы команд:

«Вердер»: Павленка, Штарк, Пипер (Шмидт, 80’), Фридль, Юнг (Динкчи, 86’), Вайзер, Битенкур (Стаге, 71’), Шмид (Берк, 86’), Гросс (Рапп, 71’), Дукш, Фюллькруг.

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Орбан, Раум, Гвардиол, Хенрихс, Айдара (Кампль, 77’), Форсберг (Ольмо, 72’), Шобослаи (Хальстенберг, 83’), Нкунку, Шлагер, Силва (Поульсен, 83’).

«Ред Булл Лейпциг», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 28 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата. «Вердер» с 21 очком остался на девятой позиции.