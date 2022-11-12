Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Генеральный директор Disney Роберт Чапек объявил о грядущих сокращениях в компании, а также о том, что она временно не будет нанимать новых сотрудников. Об этом 12 ноября сообщает портал The Wrap.

(сс) Disney/Image Group LA Боб Чапек

Отмечается, что соответствующее письмо глава кинокомпании разослал старшим менеджерам. В нём он представил план оптимизации затрат, который будет реализовываться в 2023-м финансовом году. Чапек отметил, что организации придётся работать в ситуации «экономической неопределенности», с которой столкнулась не только Disney, но и все другие компании в отрасли.

«Эти усилия помогут нам достичь важной цели — добиться прибыльности Disney+ в 2024 финансовом году, а также сделать нас более эффективной и гибкой компанией в целом», — пояснил Чапек.

Напомним, Роберт Чапек занял должность генерального директора The Walt Disney Company в феврале 2020 года. Он сменил на этом посту Роберта Айгера, который проработал в компании больше 27 лет.