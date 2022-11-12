Москва, 12 ноября 2022, 19:41 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание президента США Джо Байдена о Колумбии.
Ранее глава Белого дома поблагодарил Колумбию за организацию саммита АСЕАН, который проходит в Камбодже.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления на саммите АСЕАН в Камбоджи заявил, что находится в Колумбии. Отрывок его речи опубликовал в соцсетях Национальный комитет Республиканской партии (RNC).
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