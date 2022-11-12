Анкара, 12 ноября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Турция ускоряет работы по началу поставок голубого топлива с месторождения «Сакарья» в Черном море. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в районах Абана, Бозкурт, Джиде и Инеболу провинции Кастамону.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, бурение девяти из 10 скважин уже завершено​​​​​​ в турецком секторе Черного моря. Эрдоган выразил надежду на то, что турецкий газ поступит в газораспределительную систему страны уже в 2023 году​.

«Сегодня газ поступает в административные центры каждой из 81 провинции, — отметил глава Турции. — Голубым топливом пользуются жители 669 населенных пунктов. Протяженность газораспределительных сетей страны достигла 190 тыс. км».​​​​

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября президент Турции Тайип Эрдоган в самолёте по возвращении из Узбекистана рассказал журналистам, что почти без ограничений нападают на Россию страны Запада во главе с США, чему российская сторона оказывает сопротивление.