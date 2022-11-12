Калуга, , 19:24 — REGNUM Открытие киберспортивного пространства «KFL Arena» состоялось 12 ноября в Калуге. Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных видеоигр — признан в России официальным видом спорта. В Калужской области он тоже получает своё развитие и набирает популярность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Владислав Шапша на открытии киберарены Фото пресс-службы правительства Калужской области

Калужская киберарена — современное пространство, которое включает оборудованные помещения для игр и тренировок с 56 компьютерными местами, зал для проведения киберспортивных турниров со зрительскими местами, комнату для командных тренировок, лекторий для обучения основам киберспорта. Здесь также созданы условия для работы центра разработки и команд разработчиков компьютерных игр и приложений. Губернатор Владислав Шапша побывал в помещениях киберарены, познакомился с участниками проходивших здесь турниров по Dota 2 и CS GO, приветствовал слушателей первого обучающего семинара «Веб-разработка и современное IT», организованного в стенах «KFL Arena».

«Мне приятно, что в Калуге — городе, который во многом передовой, этот вид спорта тоже набирает обороты. Вы все молодые ребята, у вас всё впереди, наверняка, многое из того, чего мы еще не знаем. Всё очень быстро меняется в этой жизни, появляются новые возможности, новые тренды. Играйте, учитесь, постигайте, стремитесь только вперёд! Успехов!» — напутствовал молодых людей Владислав Шапша.

Глава региона также провел рабочее совещание по развитию в Калужской области компьютерного спорта и IT-технологий.

В 2022 году региональным отделением Федерации компьютерного спорта России проведены чемпионат Калужской области по компьютерному спорту, региональные этапы Всероссийской киберспортивной студенческой лиги и Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги, открытый Кубок ФКС по дисциплине «Стратегия в реальном времени», Кубок Калужской области по компьютерному спорту. В них приняли участие свыше 400 человек. 14 ноября начнутся областные соревнования по компьютерному спорту «Кубок Циолковского». В 2023 году планируется провести первый кубок губернатора Калужской области по компьютерному спорту.