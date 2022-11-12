Москва, , 19:21 — REGNUM 12 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» футбольный клуб «Локомотив» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет со «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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В последний раз «Спартак» и «Локомотив» играли между собой 18 сентября в матче 10-го тура чемпионата России. Тот матч завершился минимальной победой «красно-белых» со счетом 1:0, а единственный мяч на 35-й минуте встречи забил Александр Соболев после передачи Данилы Пруцева.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Иван Кузьмичев, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Артем Карпукас, Франсуа Камано, Марко Раконьяц.

«Спартак»: Александр Селихов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Данил Денисов, Антон Зиньковский, Никита Чернов, Данила Пруцев, Роман Зобнин, Квинси Промес, Шамар Николсон.