Новая Каховка, Херсонская область, 12 ноября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Новой Каховке от обстрелов ВСУ погиб один мирный житель, еще трое получили ранения, заявил 12 ноября глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«На этот момент достоверно известно об одном [погибшем] нашем мирном жителе, трех раненых», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Леонтьев добавил, что эвакуация мирных жителей продолжается.