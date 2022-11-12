Донецк, 12 ноября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:37 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. 19:02 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Горловке еще 14 снарядов.