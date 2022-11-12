Севастополь, , 19:14 — REGNUM В Севастополе до 27 ноября продлили действие желтого уровня террористической опасности. Об этом 12 ноября сообщается на сайте правительства города.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действие желтого уровня террористической опасности установлено на период с 18:00 12 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 27 ноября 2022 года.