Москва, , 19:49 — REGNUM Режиссёр Никита Михалков заявил, что сегодня российские фильмы не могут участвовать в конкурсе на получение премии «Оскар». Об этом 12 ноября сообщает ТАСС.

Никита Михалков Kremlin.ru

Михалков обратил внимание журналистов, что условия, по которым организаторы «Оскара» сегодня отбирают картины, вступают в противоречие с российскими ценностями. Он добавил, что российские фильмы не будут участвовать в конкурсе до того момента, пока действуют текущие «законы», по которым вручают премию.

«Оскар» умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей», — сказал Михалков, добавив, что претендовать на эту награду смогут лишь те картины, которые не будут противоречить нравственным принципам государств, решивших поучаствовать в начинании.

Никита Михалков напомнил, что сейчас претендовать на премию «Оскар» могут лишь те картины, в съёмках которых поучаствовало определённое количество актёров, причисляющих себя к ЛГБТ-сообществу. Кроме того, в этих фильмов должно соблюдаться так называемое расовое разнообразие.

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