Калуга, 12 ноября 2022, 18:54 — REGNUM Церемония открытия памятника «Пограничникам всех поколений» состоялась 12 ноября в Калуге на площади Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы безопасности России по Калужской области.
Авторами памятника стали скульптор Светлана Фарниева и архитектор Алексей Комов. Скульптор создал фигуры двух пограничников и служебной собаки. Прототипов у бронзовых бойцов нет. Инициатором создания памятника выступила калужская региональная общественная организация воинов-пограничников, ветеранов военной службы и боевых действий пограничных войск «Пограничное братство». Их идея была поддержана органами власти. Финансовую помощь в изготовлении памятника оказали неравнодушные жители города, промышленные предприятия и некоммерческие организации.
Приветствуя участников торжественного открытия памятника пограничникам, губернатор области Владислав Шапша подчеркнул значимость погранвойск, которые охраняют границы нашей Родины и всегда первыми встречают врага, оберегая покой мирных граждан.
В России установлено уже много памятников и памятных знаков, посвященных пограничным войскам и пограничникам, теперь символ безграничной преданности воинов-пограничников появился и в Калуге.
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