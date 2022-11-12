Калуга, , 18:54 — REGNUM Церемония открытия памятника «Пограничникам всех поколений» состоялась 12 ноября в Калуге на площади Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы безопасности России по Калужской области.

Открытие памятника Фото пресс-службы правительства Калужской области

Авторами памятника стали скульптор Светлана Фарниева и архитектор Алексей Комов. Скульптор создал фигуры двух пограничников и служебной собаки. Прототипов у бронзовых бойцов нет. Инициатором создания памятника выступила калужская региональная общественная организация воинов-пограничников, ветеранов военной службы и боевых действий пограничных войск «Пограничное братство». Их идея была поддержана органами власти. Финансовую помощь в изготовлении памятника оказали неравнодушные жители города, промышленные предприятия и некоммерческие организации.

Приветствуя участников торжественного открытия памятника пограничникам, губернатор области Владислав Шапша подчеркнул значимость погранвойск, которые охраняют границы нашей Родины и всегда первыми встречают врага, оберегая покой мирных граждан.

«Тысячи калужан прошли службу в пограничных войсках. Многие, проявив доблесть и героизм, награждены медалями и орденами, которые бережно хранят и передают по наследству, как и свои зелёные фуражки», — отметил губернатор, назвав памятник «Пограничникам всех поколений» поистине народным.

В России установлено уже много памятников и памятных знаков, посвященных пограничным войскам и пограничникам, теперь символ безграничной преданности воинов-пограничников появился и в Калуге.

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