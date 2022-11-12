Лондон, 12 ноября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Поддерживающие Киев страны Запада не должны забывать о серьезной угрозе для ВСУ в лице российской военной авиации, пишет The Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

По словам специалиста Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастина Бронка, недооценка российской воздушной мощи по мере продолжения конфликта стала бы опасной ошибкой.

У российских самолетов есть несколько значительных преимуществ, благодаря которым они наносят серьезные потери киевскими ВВС, добавил он.

Так самолеты ВКС РФ оснащены радарами, эффективная дальность действия которых во много раз больше, чем у моделей, стоящих на вооружении ВСУ. Кроме того, отметил он, стоящие на вооружении ВС России ракеты класса воздух — воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью.